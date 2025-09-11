Розыск ТЦК за рубежом — что надо делать гражданину Украины

"Резерв+", приложение, которое можно использовать и за рубежом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин находится за границей, а его объявили в розыск и предлагают оплатить штраф за неявку в ТЦК, он может осуществить этот платеж. Хотя фактически этого штрафа еще не существует, а в ТЦК таким образом дают возможность признать правонарушение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Розыск того, кто находится за пределами страны

К юристам обратился гражданин, который находится за границей.

Он пояснил, что в "Резерв+" указано, что он находится в розыске, а также предлагается оплатить штраф за неявку по повестке в ТЦК.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"В настоящее время у Вас еще штрафа нет, а в "Резерв+" Вам лишь предоставляют возможность добровольно признать правонарушение и дать согласие на привлечение Вас к админответственности без Вашего присутствия", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Другой путь и его особенности

Дерий отметил, что существует другой вариант развития событий, но он грозит продолжением проблем.

"Вы можете обжаловать розыск (так как прошли сроки привлечения к админответственности) или оплатить штраф, но это пользы не принесет, ведь Вам в будущем могут прислать повестку повторно и снова привлечь к административной ответственности за неявку и так может продолжаться долгое время", — отметил юрист.

Кроме того, добавил Владислав Дерий, если гражданин оплатит штраф за неявку по повестке, то вполне возможно, что в тот же день ему придет штраф за непрохождение ВВК.

