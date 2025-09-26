Розшук від ТЦК — чи може ТЦК розшукувати військових

Розшук ТЦК — чи стосується він військовослужбовців
Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук, за наявності підстав, призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Чинні військовослужбовці не підпадають під дію розшуку ТЦК, оскільки перебувають на обліку у своїх підрозділах.
ТЦК оголосив у розшук військовослужбовця
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території країни.
Одним із елементів мобілізації є розшук ухилянтів, який оголошують територіальні центри комплектування.
До юристів звернувся громадянин, який є чинним військовослужбовцем. Він розповів, що його зупинила група оповіщення ТЦК і, перевіривши документи, заявила, мовляв, цей громадянин перебуває у розшуку ТЦК — попри те, що уже проходить військову службу.
"У "Резерв+" відображається адміністративний розшук за порушення правил військового обліку або ж мобілізаційного законодавства відносно призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ви ж, в свою чергу, є військовослужбовцем", — підкреслив у відповіді військовому адвокат Юрій Айвазян.
Чи підпадають військові під юрисдикцію ТЦК
Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, визнав, що нині в Україні може мати місце будь-яка ситуація — навіть така, яку описав військовослужбовець.
"У будь-якому випадку Вас не мають права притягати до відповідальності", — запевнив Кирда.
Таким чином, розшук ТЦК може поширюватися тільки на тих громадян, які перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування. Військовослужбовці ж перебувають на обліку у своїх підрозділах і до ТЦК не мають жодного відношення.
