Україна
Розшук ТЦК — чи стосується він військовослужбовців

Розшук ТЦК — чи стосується він військовослужбовців

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:30
Розшук від ТЦК — чи може ТЦК розшукувати військових
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук, за наявності підстав, призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Чинні військовослужбовці не підпадають під дію розшуку ТЦК, оскільки перебувають на обліку у своїх підрозділах.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

ТЦК оголосив у розшук військовослужбовця

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території країни.

Одним із елементів мобілізації є розшук ухилянтів, який оголошують територіальні центри комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який є чинним військовослужбовцем. Він розповів, що його зупинила група оповіщення ТЦК і, перевіривши документи, заявила, мовляв, цей громадянин перебуває у розшуку ТЦК — попри те, що уже проходить військову службу.

"У "Резерв+" відображається адміністративний розшук за порушення правил військового обліку або ж мобілізаційного законодавства відносно призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ви ж, в свою чергу, є військовослужбовцем", — підкреслив у відповіді військовому адвокат Юрій Айвазян.

Чи підпадають військові під юрисдикцію ТЦК

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, визнав, що нині в Україні може мати місце будь-яка ситуація — навіть така, яку описав військовослужбовець.

"У будь-якому випадку Вас не мають права притягати до відповідальності", — запевнив Кирда.

Таким чином, розшук ТЦК може поширюватися тільки на тих громадян, які перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування. Військовослужбовці ж перебувають на обліку у своїх підрозділах і до ТЦК не мають жодного відношення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як самостійно знятися з розшуку територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи знімається розшук ТЦК після спливання строку давності.

ТЦК та СП військовозобов'язані розшук військовослужбовці призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
