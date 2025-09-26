Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Розыск ТЦК — касается ли он военнослужащих

Розыск ТЦК — касается ли он военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 06:30
Розыск от ТЦК — может ли ТЦК разыскивать военных
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск, при наличии оснований, призывников, военнообязанных и резервистов. Действующие военнослужащие не подпадают под действие розыска ТЦК, поскольку находятся на учете в своих подразделениях.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

ТЦК объявил в розыск военнослужащего

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

Одним из элементов мобилизации является розыск уклонистов, который объявляют территориальные центры комплектования.

К юристам обратился гражданин, который является действующим военнослужащим. Он рассказал, что его остановила группа оповещения ТЦК и, проверив документы, заявила, мол, этот гражданин находится в розыске ТЦК — несмотря на то, что уже проходит военную службу.

"В "Резерв+" отображается административный розыск за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства в отношении призывников, военнообязанных и резервистов. Вы же, в свою очередь, являетесь военнослужащим", — подчеркнул в ответе военному адвокат Юрий Айвазян.

Подпадают ли военные под юрисдикцию ТЦК

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, признал, что сейчас в Украине может иметь место любая ситуация — даже такая, которую описал военнослужащий.

"В любом случае Вас не имеют права привлекать к ответственности", — заверил Кирда.

Таким образом, розыск ТЦК может распространяться только на тех граждан, которые находятся на учете в территориальных центрах комплектования. Военнослужащие же находятся на учете в своих подразделениях и к ТЦК не имеют никакого отношения.

Напомним, мы ранее писали о том, как самостоятельно сняться с розыска территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, снимается ли розыск ТЦК после истечения срока давности.

ТЦК и СП военнообязанные розыск военнослужащие призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации