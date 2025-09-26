Розыск от ТЦК — может ли ТЦК разыскивать военных

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск, при наличии оснований, призывников, военнообязанных и резервистов. Действующие военнослужащие не подпадают под действие розыска ТЦК, поскольку находятся на учете в своих подразделениях.

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

Одним из элементов мобилизации является розыск уклонистов, который объявляют территориальные центры комплектования.

К юристам обратился гражданин, который является действующим военнослужащим. Он рассказал, что его остановила группа оповещения ТЦК и, проверив документы, заявила, мол, этот гражданин находится в розыске ТЦК — несмотря на то, что уже проходит военную службу.

"В "Резерв+" отображается административный розыск за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства в отношении призывников, военнообязанных и резервистов. Вы же, в свою очередь, являетесь военнослужащим", — подчеркнул в ответе военному адвокат Юрий Айвазян.

Подпадают ли военные под юрисдикцию ТЦК

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, признал, что сейчас в Украине может иметь место любая ситуация — даже такая, которую описал военнослужащий.

"В любом случае Вас не имеют права привлекать к ответственности", — заверил Кирда.

Таким образом, розыск ТЦК может распространяться только на тех граждан, которые находятся на учете в территориальных центрах комплектования. Военнослужащие же находятся на учете в своих подразделениях и к ТЦК не имеют никакого отношения.

