Розшук ТЦК через зміну адреси: чому оновлення даних у "Резерв+" не допоможе

Повідомлення про порушення військового обліку і перевірка громадянина щодо розшуку групою оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне", Новини.LIVE

Якщо громадянин не оновив військово-облікові дані після переїзду на інше місце, його оголосять у розшук ТЦК. Але самого оновлення даних для зняття з розшуку буде недостатньо. Доведеться сплачувати штраф чи оскаржувати розшук в суді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Порушення обліку і санкції ТЦК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні дотримуватися усіх правил і приписів обліку. За порушення цих правил ТЦК має право застосовувати до таких громадян відповідні санкції.

Першою із таких санкцій є адміністративне стягнення. Це штраф, базовий розмір якого під час війни становить 17 тисяч гривень.

Якщо громадянин, на якого накладене таке стягнення, не сплатить штраф, до нього може бути застосована наступна санкція. Це оголошення громадянина у розшук.

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Оновлення даних не порятує

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук ТЦК. Його оголосили у розшук за те, що, змінивши адресу проживання, не повідомив про це у центр комплектування.

Громадянин поцікавився, чи достатньо буде для зняття з розшуку оновити дані через застосунок "Резерв+". Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що оновити дані доведеться в будь-якому випадку: "Вам потрібно в "Резерв+" вказати адресу фактичну адресу проживання в тому місті, де Ви перебуваєте на військовому обліку. А ще краще за можливості змініть місце реєстрації проживання".

Але, додав Дерій, цього буде мало: "Проте, автоматично це розшук все одно не зніме. Щоб зняти порушення, у Вас є два варіанти дій: сплата штрафу 8500 грн через "Резерв+" та оскарження неправомірно розшуку спочатку в досудовому, а потім в судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як працює функція скасування розшуку ТЦК через "Резерв+".

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушників військового обліку у розшук. Знятися з розшуку можна дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках все-таки доведеться іти в ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на розшук ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.