Розшук ТЦК через повістку "Укрпоштою": юрист пояснив причину штрафу і розшуку

Повідомлення в "Резерв+" про порушення військового обліку. Фото і колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

ТЦК мають право надсилати повістки поштою, а не тільки вручати особисто в руки. За неотримання такої повістки громадянина оголосять у розшук. Для зняття розшуку потрібно закрити всі адміністративні провадження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Повістки, зміни у процесі вручення

Для оповіщення громадян та проведення мобілізації територіальні центри комплектування використовують такий інструмент, як повістки. У мирний час повістки потрібні для організації процесу військового обліку.

Повістки бувають різного призначення. Деякі види повісток потрібні лише для інформування та сповіщення громадян, інші, як мобілізаційне розпорядження, потрібні для проведення мобілізації.

Під час повномасштабної війни інститут повісток зазнав серйозних змін. Так, зміни дозволили надсилати повістки поштою, а не тільки вручати особисто в руки.

Повістка поштою, розшук і зняття санкції

До юристів звернувся громадянин, який отримав розшук ТЦК за неотримання повістки. Чоловік розповів, що повістку йому не намагалися вручати, і поцікавився, чому так сталося і що робити.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Новий статус "в розшуку" через повістку, яку Ви не отримували фізично, найімовірніше виник через нові правила вручення. Повістка, надіслана "Укрпоштою" за адресою Вашої реєстрації (або тією, що вказана в "Резерв+"), вважається врученою, навіть якщо Ви відмовилися від неї або поштар поставив відмітку про Вашу відсутність за цією адресою".

Дерій розповів, як чинити в цій ситуації: "Щоб зняти статус "в розшуку" (який блокує бронювання через "Дію"), Вам потрібно закрити всі адміністративні провадження, тобто сплатити штрафи, а ТЦК має внести ці дані в систему "Оберіг".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ще 2025 року уряд вніс зміни у процесі вручення повісток поштою.

Надіслана поштою повістка тепер офіційно вважається врученою. Ця норма закріплена в новій постанові Кабміну про дозвіл на друк повісток відділами ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що робити громадянину, якщо прийшла повістка поштою, а він перебуває за кордоном.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими повинні явитися до ТЦК та СП. Оповіщення може здійснюватися на роботі, за місцем проживання, на вулиці або у будь-якому громадському місці. Також документ можуть надсилати поштою. Нерідко трапляються випадки, коли українцям, які перебувають за кордоном, приходять повістки на поштове відділення в Україні.