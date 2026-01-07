Відео
Розшук ТЦК 60-річного за непройдену ВЛК — що робити

Розшук ТЦК 60-річного за непройдену ВЛК — що робити

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 21:40
Розшук ТЦК за непройдену ВЛК в 60 років - коли це можливо
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо громадянин досяг 60-річного віку, а його оголосили у розшук через порушення військового обліку, то йому, можливо, доведеться відвідати територіальний центр комплектування. Але для того, аби оформити виключення з обліку, іти в ТЦК не потрібно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Іти в ТЦК чи ні

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її брата територіальний центр комплектування розшукує за непройдену ВЛК.

Жінка додала, що брату уже виповнилося 60 років.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що у такій ситуації є два основні моменти.

По-перше, потрібно вирішити питання зі штрафом і розшуком ТЦК. Для цього, можливо, доведеться іти в територіальний центр комплектування.

Але, зважаючи на вік громадянина, це необов’язково, бо його мали виключити з військового обліку.

"З приводу виключення з обліку йти до ТЦК не потрібно", — підкреслив Айвазян.

Чи доведеться сплачувати штраф

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, запропонував інший варіант вирішення проблеми.

"У цьому випадку, на мій погляд, треба перечекати 3 місяці з дня виявлення порушення та йти до ТЦК та СП вирішувати питання", — зазначив Кирда.

Юрист додав, що, зважаючи на усі умови (зокрема, досягнення 60-річного віку), штрафу бути не повинно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого і як можуть виключити з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можлива мобілізація українців, які є старшими 60 років.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
