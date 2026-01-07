Розшук ТЦК за непройдену ВЛК в 60 років - коли це можливо

Розшук ТЦК 60-річного за непройдену ВЛК — що робити
Якщо громадянин досяг 60-річного віку, а його оголосили у розшук через порушення військового обліку, то йому, можливо, доведеться відвідати територіальний центр комплектування. Але для того, аби оформити виключення з обліку, іти в ТЦК не потрібно.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Іти в ТЦК чи ні
До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її брата територіальний центр комплектування розшукує за непройдену ВЛК.
Жінка додала, що брату уже виповнилося 60 років.
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що у такій ситуації є два основні моменти.
По-перше, потрібно вирішити питання зі штрафом і розшуком ТЦК. Для цього, можливо, доведеться іти в територіальний центр комплектування.
Але, зважаючи на вік громадянина, це необов’язково, бо його мали виключити з військового обліку.
"З приводу виключення з обліку йти до ТЦК не потрібно", — підкреслив Айвазян.
Чи доведеться сплачувати штраф
Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, запропонував інший варіант вирішення проблеми.
"У цьому випадку, на мій погляд, треба перечекати 3 місяці з дня виявлення порушення та йти до ТЦК та СП вирішувати питання", — зазначив Кирда.
Юрист додав, що, зважаючи на усі умови (зокрема, досягнення 60-річного віку), штрафу бути не повинно.
