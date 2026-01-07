Довідка з висновком ВЛК - хто має передавати її в територіальний центр комплектування

Військово-лікарська комісія. Фото: advokatpost.com

Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, не має зобов’язання самостійно передавати результат ВЛК до територіального центру комплектування. Юристи пояснили, чий це обов’язок.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Якого обов’язку у військовозобов’язаного немає

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію.

Після завершення процесу, розповів чоловік, секретар ВЛК видав йому на руки відповідну довідку і карту обстеження, заявивши, що військовозобов’язаний сам повинен віднести ці документи в територіальний центр комплектування.

Громадянин поцікавився, наскільки законною є така вимога з боку військово-лікарської комісії.

"Ви не маєте обов'язку самостійно передавати документи щодо медичного огляду в ТЦК", — пояснив громадянину, коментуючи його ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Хто має передавати висновок ВЛК в ТЦК

Юрист розповів також, хто має здійснювати цей процес, передачі інформації про медичний огляд військовозобов’язаного громадянина.

"Це повноваження ВЛК, які остання безпідставно перекладає на військовозобов'язаних", — підкреслив Айвазян.

Окрім того, додав адвокат, ще з 1 квітня 2025 року передача даних почала відбуватися за допомогою реєстрів.

