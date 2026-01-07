Відео
Хто має передавати довідку ВЛК в ТЦК — комісія чи громадянин

Хто має передавати довідку ВЛК в ТЦК — комісія чи громадянин

Дата публікації: 7 січня 2026 06:30
Довідка з висновком ВЛК - хто має передавати її в територіальний центр комплектування
Військово-лікарська комісія. Фото: advokatpost.com

Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, не має зобов’язання самостійно передавати результат ВЛК до територіального центру комплектування. Юристи пояснили, чий це обов’язок.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Якого обов’язку у військовозобов’язаного немає

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію.

Після завершення процесу, розповів чоловік, секретар ВЛК видав йому на руки відповідну довідку і карту обстеження, заявивши, що військовозобов’язаний сам повинен віднести ці документи в територіальний центр комплектування.

Громадянин поцікавився, наскільки законною є така вимога з боку військово-лікарської комісії.

"Ви не маєте обов'язку самостійно передавати документи щодо медичного огляду в ТЦК", — пояснив громадянину, коментуючи його ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Хто має передавати висновок ВЛК в ТЦК

Юрист розповів також, хто має здійснювати цей процес, передачі інформації про медичний огляд військовозобов’язаного громадянина.

"Це повноваження ВЛК, які остання безпідставно перекладає на військовозобов'язаних", — підкреслив Айвазян.

Окрім того, додав адвокат, ще з 1 квітня 2025 року передача даних почала відбуватися за допомогою реєстрів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго зберігає свою чинність висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

документи лікарі ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
