Україна
Кто должен передавать справку ВВК в ТЦК — комиссия или гражданин

Кто должен передавать справку ВВК в ТЦК — комиссия или гражданин

Дата публикации 7 января 2026 06:30
Справка с заключением ВВК - кто должен передавать ее в территориальный центр комплектования
Военно-врачебная комиссия. Фото: advokatpost.com

Военнообязанный гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию, не имеет обязательства самостоятельно передавать результат ВВК в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, чья это обязанность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Какой обязанности у военнообязанного нет

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию.

После завершения процесса, рассказал мужчина, секретарь ВВК выдал ему на руки соответствующую справку и карту обследования, заявив, что военнообязанный сам должен отнести эти документы в территориальный центр комплектования.

Гражданин поинтересовался, насколько законным является такое требование со стороны военно-врачебной комиссии.

"Вы не обязаны самостоятельно передавать документы по медицинскому осмотру в ТЦК", — пояснил гражданину, комментируя его ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Кто должен передавать заключение ВВК в ТЦК

Юрист рассказал также, кто должен осуществлять этот процесс, передачи информации о медицинском осмотре военнообязанного гражданина.

"Это полномочия ВВК, которые последняя безосновательно перекладывает на военнообязанных", — подчеркнул Айвазян.

Кроме того, добавил адвокат, еще с 1 апреля 2025 года передача данных начала происходить с помощью реестров.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго сохраняет свою силу заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

Добавим, мы сообщали о том, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.

