Главная ТЦК Розыск ТЦК 60-летнего за непройденную ВЛК — что делать

Розыск ТЦК 60-летнего за непройденную ВЛК — что делать

Дата публикации 7 января 2026 21:40
Розыск ТЦК за непройденную ВВК в 60 лет - когда это возможно
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Если гражданин достиг 60-летнего возраста, а его объявили в розыск из-за нарушения воинского учета, то ему, возможно, придется посетить территориальный центр комплектования. Но для того, чтобы оформить исключение из учета, идти в ТЦК не нужно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Идти в ТЦК или нет

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее брата территориальный центр комплектования разыскивает за непройденную ВВК.

Женщина добавила, что брату уже исполнилось 60 лет.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, пояснил, что в такой ситуации есть два основных момента.

Во-первых, нужно решить вопрос со штрафом и розыском ТЦК. Для этого, возможно, придется идти в территориальный центр комплектования.

Но, учитывая возраст гражданина, это необязательно, потому что его должны были исключить с воинского учета.

"По поводу исключения с учета идти в ТЦК не нужно", — подчеркнул Айвазян.

Придется ли платить штраф

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, предложил другой вариант решения проблемы.

"В этом случае, на мой взгляд, надо переждать 3 месяца со дня выявления нарушения и идти в ТЦК и СП решать вопрос", — отметил Кирда.

Юрист добавил, что, учитывая все условия (в частности, достижение 60-летнего возраста), штрафа быть не должно.

Напомним, мы ранее писали о том, кого и как могут исключить с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли мобилизация украинцев, которые старше 60 лет.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
