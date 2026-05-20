"Резерв+" вже офіційно електронний кабінет військовозобов'язаного

Мобільний застосунок "Резерв+" вже офіційно функціонує як електронний кабінет військовозобов'язаного. Наразі він дозволяє виконувати низку функцій.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.
Що відомо про "Резерв+"
У Житомирському ОТЦК на сторінці в Facebook нагадали, що роботу "Резерв+" було врегульовано ще у 2024 році.
"Його роботу врегульовано постановою Кабінету міністрів від 10 травня 2024 року та наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2024 року про створення відповідної інформаційно-комунікаційної системи. Наразі текст постанови має обмежений доступ, тому публічно ознайомитися з ним неможливо", — йдеться у повідомленні.
Також в ОТЦК додали, що наразі через застосунок "Резерв+" можна зробити наступне:
- оновлювати військово-облікові дані;
- переглядати свій електронний військово-обліковий документ;
- оформлювати окремі типи відстрочок;
- отримувати актуальну інформацію щодо військового обліку.
Як повідомляло Новини.LIVE, станом на травень 2026 року вже понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Це стосується як відстрочок у "Резерв+", так і тих, що громадяни оформили через ЦНАПи.
