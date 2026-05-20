"Резерв+" уже официально электронный кабинет военнообязанного
Мобильное приложение "Резерв+" уже официально функционирует как электронный кабинет военнообязанного. Сейчас оно позволяет выполнять ряд функций.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.
Что известно о "Резерв+"
В Житомирском ОТЦК на странице в Facebook напомнили, что работа "Резерв+" была урегулирована еще в 2024 году.
"Его работа урегулирована постановлением Кабинета министров от 10 мая 2024 года и приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2024 года о создании соответствующей информационно-коммуникационной системы. Сейчас текст постановления имеет ограниченный доступ, поэтому публично ознакомиться с ним невозможно", — говорится в сообщении.
Также в ОТЦК добавили, что сейчас через приложение "Резерв+" можно сделать следующее:
- обновлять военно-учетные данные;
- просматривать свой электронный военно-учетный документ;
- оформлять отдельные типы отсрочек;
- получать актуальную информацию о военном учете.
Как сообщало Новини.LIVE, по состоянию на май 2026 года уже более 90% отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. Это касается как отсрочек в "Резерв+", так и тех, что граждане оформили через ЦПАУ.
