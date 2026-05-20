"Резерв+" уже официально электронный кабинет военнообязанного

Приложение "Резерв+" для военнообязанных.

Мобильное приложение "Резерв+" уже официально функционирует как электронный кабинет военнообязанного. Сейчас оно позволяет выполнять ряд функций.

Что известно о "Резерв+"

В Житомирском ОТЦК на странице в Facebook напомнили, что работа "Резерв+" была урегулирована еще в 2024 году.

"Его работа урегулирована постановлением Кабинета министров от 10 мая 2024 года и приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2024 года о создании соответствующей информационно-коммуникационной системы. Сейчас текст постановления имеет ограниченный доступ, поэтому публично ознакомиться с ним невозможно", — говорится в сообщении.

Также в ОТЦК добавили, что сейчас через приложение "Резерв+" можно сделать следующее:

обновлять военно-учетные данные;

просматривать свой электронный военно-учетный документ;

оформлять отдельные типы отсрочек;

получать актуальную информацию о военном учете.

Пост ТЦК о "Резерв+". Фото: скриншот

