Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК "Резерв+" уже официально электронный кабинет военнообязанного

"Резерв+" уже официально электронный кабинет военнообязанного

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 06:30
"Резерв+" уже официально электронный кабинет военнообязанного
Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Мобильное приложение "Резерв+" уже официально функционирует как электронный кабинет военнообязанного. Сейчас оно позволяет выполнять ряд функций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что известно о "Резерв+"

В Житомирском ОТЦК на странице в Facebook напомнили, что работа "Резерв+" была урегулирована еще в 2024 году.

"Его работа урегулирована постановлением Кабинета министров от 10 мая 2024 года и приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2024 года о создании соответствующей информационно-коммуникационной системы. Сейчас текст постановления имеет ограниченный доступ, поэтому публично ознакомиться с ним невозможно", — говорится в сообщении.

Также в ОТЦК добавили, что сейчас через приложение "Резерв+" можно сделать следующее:

Читайте также:
  • обновлять военно-учетные данные;
  • просматривать свой электронный военно-учетный документ;
  • оформлять отдельные типы отсрочек;
  • получать актуальную информацию о военном учете.
Документи в "Резерв+"
Пост ТЦК о "Резерв+". Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, по состоянию на май 2026 года уже более 90% отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. Это касается как отсрочек в "Резерв+", так и тех, что граждане оформили через ЦПАУ.

Также мы писали, что как можно ускорить процесс получения отсрочки.

военный учет военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации