Бронювання після перереєстрації - чи анулюється бронь після зміни ТЦК

Співробітники ТЦК з документами. Фото: УНІАН

Бронювання від мобілізації не залежить від місця реєстрації та військового обліку заброньованого громадянина. Тож зміна територіального центру комплектування не впливає на бронь, зокрема, не може її анулювати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронь після перереєстрації у ТЦК

Перед деякими громадянами України постало питання необхідності зміни реєстрації у територіальних центрах комплектування. При цьому частина таких осіб мають бронювання, оформлене під час перебування на обліку у одному ТЦК — і їх зацікавило, чи не втратять вони бронь після реєстрації у іншому територіальному центрі комплектування.

"Бронь не анулюється", — зазначив у своєму коментарі таких громадян юрист Владислав Дерій.

Чи впливає зміна ТЦК на бронювання

Юрист також заспокоїв цю категорію громадян, запевнивши, що вони не мають робити жодних додаткових дій для збереження бронювання.

"Переброньовуватися вам не потрібно, адже зміна місця перебування на військовому обліку ніяк не впливає на Ваше бронювання", — підкреслив Дерій.

Він нагадав, що зміна місця військового обліку не вказана у списку законних причин для анулювання бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовозобов’язаний громадянин не може змінити ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли громадянин сам може скасувати власне бронювання.