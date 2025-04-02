Бронирование после перерегистрации - аннулируется ли бронь после смены ТЦК

Сотрудники ТЦК с документами. Фото: УНІАН

Бронирование от мобилизации не зависит от места регистрации и воинского учета забронированного гражданина. Поэтому изменение территориального центра комплектования не влияет на бронь, в частности, не может ее аннулировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Бронь после перерегистрации в ТЦК

Перед некоторыми гражданами Украины встал вопрос о необходимости изменения регистрации в территориальных центрах комплектования. При этом часть таких лиц имеют бронирование, оформленное во время пребывания на учете в одном ТЦК — и их заинтересовало, не потеряют ли они бронь после регистрации в другом территориальном центре комплектования.

"Бронь не аннулируется", — отметил в своем комментарии таких граждан юрист Владислав Дерий.

Влияет ли изменение ТЦК на бронирование

Юрист также успокоил эту категорию граждан, заверив, что они не должны делать никаких дополнительных действий для сохранения бронирования.

"Перебронироваться вам не нужно, ведь изменение места пребывания на воинском учете никак не влияет на Ваше бронирование", — подчеркнул Дерий.

Он напомнил, что изменение места воинского учета не указано в списке законных причин для аннулирования бронирования.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнообязанный гражданин не может сменить ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда гражданин сам может отменить собственное бронирование.