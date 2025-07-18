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Головна ТЦК QR-код — чи треба за ним іти в ТЦК

QR-код — чи треба за ним іти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 06:30
Що таке військовий QR-код - навіщо він потрібен у військово-обліковому документі
QR-код у смартфоні. Фото: online.ua

Після змін у законодавстві військово-облікові документи українських громадян повинні містити QR-коди із відповідною інформацією. Тож ті громадяни, у паперових ВОД яких немає цього коду, повинні відвідати територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіщо потрібен QR-код

2024 року в українське законодавство в частині військового обліку та мобілізації були внесені зміни.

Так, у військово-облікових документах обов’язковим став QR-код.

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи військовозобов’язаним громадянам про це нововведення, пояснив, що таке QR-код і навіщо він потрібен.

"QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений військово-обліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній", — наголосив юрист.

Чому треба відвідати ТЦК

Також Айвазян пояснив, що QR-код не використовується окремо від військово-облікових документів.

"Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього", — зазначив адвокат.

Тож? якщо у громадянина є лише паперовий військово-обліковий документ, він повинен відвідати територіальний центр комплектування для того, аби отримати та вклеїти у ВОД QR-код.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому не у всіх з'явився QR-код у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи є дійсним направлення на військово-лікарську комісію без QR‑коду.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ QR-код
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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