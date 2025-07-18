Что такое военный QR-код - зачем он нужен в военно-учетном документе

QR-код в смартфоне. Фото: online.ua

После изменений в законодательстве военно-учетные документы украинских граждан должны содержать QR-коды с соответствующей информацией. Поэтому те граждане, в бумажных ВУД которых нет этого кода, должны посетить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Зачем нужен QR-код

В 2024 году в украинское законодательство в части воинского учета и мобилизации были внесены изменения.

Так, в военно-учетных документах обязательным стал QR-код.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая военнообязанным гражданам об этом нововведении, объяснил, что такое QR-код и зачем он нужен.

"QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной", — отметил юрист.

Почему надо посетить ТЦК

Также Айвазян пояснил, что QR-код не используется отдельно от военно-учетных документов.

"Военно-учетный документ в электронной форме является действительным только при наличии QR-кода и не может использоваться без него", — отметил адвокат.

Поэтому если у гражданина есть только бумажный военно-учетный документ, он должен посетить территориальный центр комплектования для того, чтобы получить и вклеить в ВУД QR-код.

Напомним, мы ранее писали о том, почему не у всех появился QR-код в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, является ли действительным направление на военно-врачебную комиссию без QR-кода.