На Тернопільщині співробітник ТЦК продавав гуманітарні позашляховики — його затримали

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який незаконно продавав позашляховики, завезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. Його спіймали під час отримання грошей за три транспортні засоби. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Тернопільській області у четвер, 12 вересня.

Читайте також:

Продавав військовим позашляховики, які звезли як гуманітарну допомогу

Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка, який продавав військовим позашляховики, що були завезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Позашляховик, який продавав підозрюваний. Фото: Нацполіція

Зазначається, що ним був 46-річний військовослужбовець районного ТЦК та СП.

За даними слідства, підозрюваний продавав ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які повинен був передати безплатно військовим формуванням.

"Він підшукав "клієнтів" серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" та "Nissan X-Trail". Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК", — повідомили у прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося затримати організатора під час отримання ним коштів за три автомобілі.

Гроші, які знайшли під час обушків. Фото: Нацполіція

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили жителю Кременецького району про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі проводиться досудове розслідування.