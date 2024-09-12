В Тернопольской области сотрудник ТЦК продавал гуманитарные внедорожники — его задержали

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали военнослужащего, незаконно продававшего внедорожники, завезенные как гуманитарную помощь для ВСУ. Его поймали при получении денег за три транспортных средства. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Тернопольской области в четверг, 12 сентября.

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Продавал военным внедорожники, которые завезли как гуманитарную помощь

Полицейские Тернопольщины задержали мужчину, который продавал военным внедорожники, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь для ВСУ.

Внедорожник, который продавал подозреваемый. Фото: Нацполиция

Отмечается, что им был 46-летний военнослужащий районного ТЦК и СП.

По данным следствия, подозреваемый продавал ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должен был передать бесплатно военным формированиям.

"Он подыскал "клиентов" среди военнослужащих и за 13 200 долларов США предложил приобрести "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" и "Nissan X-Trail". Эти гуманитарные авто хранил на территории ТЦК", — сообщили в прокуратуре.

Правоохранителям удалось задержать организатора при получении им средств за три автомобиля.

Деньги, найденные во время обысков. Фото: Нацполиция

На основании собранных улик следователи полиции сообщили жителю Кременецкого района о подозрении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.