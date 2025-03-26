Виїзд за кордон — коли проблеми під час перетину кордону створює ТЦК

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо громадянин з тимчасовою непридатністю не зміг перетнути кордон України, то, можливо, працівники ТЦК не внесли усі потрібні дані в реєстр "Оберіг", на який орієнтуються прикордонники. Для виправлення ситуації потрібно подати заяву до територіального центру комплектування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернулася дружина тимчасово непридатного громадянина України, якого не випустили з України під час дії воєнного стану.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив, що, найімовірніше, проблему тут створили співробітники територіального центру комплектування.

"Вашого чоловіка було визнано тимчасово непридатним на строк 6 місяців, що відповідно надає йому право на перетинання державного кордону. Однак проблема скоріше за все полягає в тому, що дана ВЛК не внесена до системи "Оберіг", що дуже важливо при перетинанні кордону", — припустив Кирда.

Тож, навіть попри наявність підстави для виїзду за кордон, громадянин має проконтролювати цю ситуацію у ТЦК, бо може статися так, що співробітники центру комплектування з якоїсь причини не внесуть дані про тимчасову непридатність в реєстр "Оберіг", що дорівнюватиме відсутності підстави для відстрочки та виїзду за кордон.

Як виправити помилку ТЦК

Інший юрист, Євген Корнійчук, пояснив, що варто зробити у такій ситуації.

"Ви повинні звернутися до вашого ТЦК, де перебуваєте на обліку, та подати заяву на ім'я комісара ТЦК про надання відстрочки від мобілізації, додавши до неї нотаріально завірені копії документів", — підкреслив Корнійчук.

Юрист додав, що таку заяву варто писати у двох екземплярах, щоб на одному поставили штамп про її прийняття і вона залишилася у вас як доказ її подачі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з українців не випустять на роботу до ЄС у квітні.

Додамо, ми повідомляли про те, коли особу з інвалідністю не випустять за кордон.