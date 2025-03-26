Выезд за границу — когда проблемы при пересечении границы создает ТЦК

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если гражданин с временной непригодностью не смог пересечь границу Украины, то, возможно, работники ТЦК не внесли все необходимые данные в реестр "Оберіг", на который ориентируются пограничники. Для исправления ситуации нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратилась жена временно непригодного гражданина Украины, которого не выпустили из Украины во время действия военного положения.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что, скорее всего, проблему здесь создали сотрудники территориального центра комплектования.

"Ваш муж был признан временно непригодным на срок 6 месяцев, что соответственно дает ему право на пересечение государственной границы. Однако проблема скорее всего заключается в том, что данная ВВК не внесена в систему "Оберіг", что очень важно при пересечении границы", — предположил Кирда.

Поэтому, даже несмотря на наличие основания для выезда за границу, гражданин должен проконтролировать эту ситуацию в ТЦК, потому что может случиться так, что сотрудники центра комплектования по какой-то причине не внесут данные о временной непригодности в реестр "Оберіг", что будет равно отсутствию основания для отсрочки и выезда за границу.

Как исправить ошибку ТЦК

Другой юрист, Евгений Корнийчук, объяснил, что стоит сделать в такой ситуации.

"Вы должны обратиться в ваш ТЦК, где состоите на учете, и подать заявление на имя комиссара ТЦК о предоставлении отсрочки от мобилизации, добавив к нему нотариально заверенные копии документов", — подчеркнул Корнийчук.

Юрист добавил, что такое заявление стоит писать в двух экземплярах, чтобы на одном поставили штамп о его принятии и оно осталось у вас как доказательство его подачи.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из украинцев не выпустят на работу в ЕС в апреле.

Добавим, мы сообщали о том, когда человека с инвалидностью не выпустят за границу.