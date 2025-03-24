Робота в ЄС — кого з українців не випустять за кордон у квітні

Люди перетинають кордон. Фото ілюстративне: УНІАН

Воєнний стан та мобілізація продовжені в Україні до травня 2025 року. У зв'язку з цим більшість чоловіків не можуть перетинати кордон навіть за наявності робочої візи. Водночас законодавством визначено категорії осіб, які можуть виїхати з країни під час воєнного стану.

Новини. LIVE розповідають, для кого діятимуть обмеження у перетині кордону, а кого випустять з країни без проблем.

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На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам — громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України.

Обмеження не стосуються лише окремих категорій військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім того, не випустити за кордон можуть українців, які:

перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю;

є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 млн грн;

мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків;

ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, — до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі аліментів.

При цьому наявність робочої візи країн Євросоюзу не дає права на виїзд з України.

Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон

Дізнатися про заборону або тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон можна, надіславши письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Перевірити наявність заборони можна також самостійно на державних інформаційних ресурсах:

Окрім того, є спеціальні застосунки для перевірки даних щодо заборони виїзду за кордон, наприклад, Опендатабот.

Як діяти, якщо не випустили за кордон за наявних підстав для виїзду

Рішення про відмову у перетині кордону має бути складено письмово та оформлено у двох примірниках — для Держприкордонслужби та для особи, якій відмовили у виїзді.

Якщо вас не випустили за кордон навіть за наявності усіх документів, що підтверджують підстави для виїзду, необхідно звернутися до начальника пункту пропуску або на гарячу лінію ДПСУ за багатоканальним номером 1598.

Раніше ми писали, коли українцям доведеться платити за в'їзд до країн Європейського союзу.

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