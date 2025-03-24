Работа в ЕС — кого из украинцев не выпустят за границу в апреле

Люди пересекают границу. Фото иллюстративное: УНИАН

Военное положение и мобилизация продлены в Украине до мая 2025 года. В связи с этим большинство мужчин не могут пересекать границу даже при наличии рабочей визы. В то же время законодательством определены категории лиц, которые могут выехать из страны во время военного положения.

Новини.LIVE рассказывают, для кого будут действовать ограничения в пересечении границы, а кого выпустят из страны без проблем.

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На период действия правового режима военного положения мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также военнообязанным женщинам ограничен выезд за пределы Украины.

Ограничения не касаются только отдельных категорий военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, не выпустить за границу могут украинцев, которые:

находятся под административным надзором Национальной полиции;

знакомы со сведениями, которые составляют государственную тайну;

являются руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, которое не выполняет налоговые обязательства и имеет налоговый долг, превышающий 1 млн грн;

имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 184 КУоАП, предусматривающее временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя;

уклоняются от выполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащим принудительному исполнению в порядке, установленном законом, — до выполнения обязательств или уплаты задолженности по алиментам.

При этом наличие рабочей визы стран Евросоюза не дает права на выезд из Украины.

Как проверить, есть ли запрет на выезд за границу

Узнать о запрете или временных ограничениях на выезд за границу можно, отправив письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

Проверить наличие запрета можно также самостоятельно на государственных информационных ресурсах:

Кроме того, есть специальные приложения для проверки данных о запрете выезда за границу, например, Опендатабот.

Как действовать, если не выпустили за границу при имеющихся основаниях для выезда

Решение об отказе в пересечении границы должно быть составлено письменно и оформлено в двух экземплярах — для Госпогранслужбы и для лица, которому отказали в выезде.

Если вас не выпустили за границу даже при наличии всех документов, подтверждающих основания для выезда, необходимо обратиться к начальнику пункта пропуска или на горячую линию ГПСУ по многоканальному номеру 1598.

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