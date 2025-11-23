Відео
Головна ТЦК Примусова бусифікація — як діяти, якщо ТЦК пакує вас в авто

Примусова бусифікація — як діяти, якщо ТЦК пакує вас в авто

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:00
Оновлено: 14:09
Що робити, якщо працівники ТЦК пакують людину в бус - як поскаржитися
Інцидент з працівниками ТЦК. Фото: ДБР

Випадки коли працівники ТЦК силою затягують чоловіків в авто — реальність, яка існує попри закон. Вже навіть зʼявилася назва такому явищу — бусифікація. 

Як діяти під час примусового пакування в бус і після доставлення в ТЦК, Новини.LIVE пояснив адвокат Ігор Тарасенко.  

Незаконні дії ТЦК 

"Бусифікація" — це фактично примусове доставлення без належних підстав і процесу. Повноважень затримувати у ТЦК немає: вони можуть вручати повістки та звертатися для сприяння злагодження в Нацполіцію, але примус застосовує лише поліція і тільки в межах КУпАП із складанням протоколу та дотриманням процедур затримання (ст. 259–261 КУпАП)", — сказав адвокат.

Він пояснив, що такі дії ТЦК суперечать закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі та завідомо незаконне затримання,  а для службових осіб — перевищення влади. 

"Алгоритм захисту настпний: фіксуйте відео, вимагайте назвати підставу та скласти протокол КУпАП, телефонуйте 102, подавайте скаргу до ДБР та адміністративний позов про визнання дій протиправними", — пояснив адвокат.

За його словами, ТЦК не має права оглядати телефон, речі, авто чи примусово "перевіряти дані" на місці. Це може робити лише поліція на підставах закону.

Адвокат Тарасенко дав алгоритм дій на екстрений випадок:

  • телефонуйте 102;
  • вимагайте скласти протокол;
  • проінформуйте свого адвоката або рідних;
  • подайте скаргу до ДБРна незаконній дії працівників поліції;
  • підготуйте адмінпозов до суду.

Раніше ми писали, як оформити відстрочку якщо вам виповнилося 25 років. 

Також адвокат пояснив, чи має право ТЦК відмовити у бронюванні

закон поліція мобілізація ТЦК та СП затримання
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
