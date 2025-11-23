Что делать, если работники ТЦК пакуют человека в бус - как пожаловаться

Инцидент с работниками ТЦК. Фото: ГБР

Случаи, когда работники ТЦК силой затягивают мужчин в авто — реальность, которая существует вопреки закону. Уже даже появилось название такому явлению — бусификация.

Как действовать во время принудительной упаковки в бус и после доставки в ТЦК, Новини.LIVE объяснил адвокат Игорь Тарасенко.

Реклама

Читайте также:

Незаконные действия ТЦК

"Бусификация" — это фактически принудительная доставка без надлежащих оснований и процесса. Полномочий задерживать у ТЦК нет: они могут вручать повестки и обращаться для содействия в Нацполицию, но принуждение применяет только полиция и только в рамках КУоАП с составлением протокола и соблюдением процедур задержания (ст. 259-261 КУоАП)", — сказал адвокат.

Он пояснил, что такие действия ТЦК противоречат закону и влекут за собой уголовную ответственность за незаконное лишение свободы и заведомо незаконное задержание, а для должностных лиц — превышение власти.

"Алгоритм защиты следующий: фиксируйте видео, требуйте назвать основание и составить протокол КУоАП, звоните 102, подавайте жалобу в ГБР и административный иск о признании действий противоправными", — пояснил адвокат.

По его словам, ТЦК не имеет права осматривать телефон, вещи, авто или принудительно "проверять данные" на месте. Это может делать только полиция на основаниях закона.

Адвокат Тарасенко дал алгоритм действий на экстренный случай:

звоните 102;

требуйте составить протокол;

проинформируйте своего адвоката или родных;

подайте жалобу в ГБР на незаконные действия сотрудников полиции;

подготовьте админиск в суд.

Ранее мы писали, как оформить отсрочку если вам исполнилось 25 лет.

Также адвокат объяснил, имеет ли право ТЦК отказать в бронировании.