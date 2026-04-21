Прикордонники мають право вимагати документи ТЦК

Громадяни, які мають оформлену відстрочку та інші законні підстави, можуть виїжджати за кордон у нинішніх умовах. При цьому вони повинні мати при собі не тільки закордонний паспорт, а і військово-обліковий документ. Прикордонники можуть вимагати ВОД від кожного громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Особливості виїзду за кордон під час війни

Виїзд з України під час дії воєнного стану є обмеженим для цілої низки громадян. Це стосується тих українців, які перебувають на військовому обліку і є старшими 23 років.

При цьому обмеження стосується лише громадян чоловічої статі. Жінки, які перебувають на військовому обліку, мають право безперешкодно виїжджати за кордон.

Частина із військовозобов’язаних українських чоловіків можуть виїжджати за кордон. Це, зокрема, ті, хто мають право на відстрочку і оформили це право у встановленому законом порядку.

Прикордонники і ВОД

Також мають право на виїзд ті призовники, яким ще не виповнилося 23 років. Військовозобов’язані у цій віковій категорії також можуть виїжджати за кордон.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами процесу перетину державного кордону під час особливого періоду. Зокрема, чи потрібно мати при собі військово-облікові документи.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що це є обов’язковою вимогою, а прикордонники мають законне право перевіряти військово-облікові документи. Айвазян наголосив: "Для перетину кордону зазначеній категорії громадян необхідно мати при собі закордонний паспорт та військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, в кого саме будуть перевіряти військово-облікові документи.

Це, зокрема, стосується чоловіків, які зарезервовані на період мобілізації та воєнного часу. Також будуть перевіряти документи у тих, хто визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я.

Військовозобов'язані громадяни не можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Для того, аби виїхати за кордон у відрядження, потрібно мати відповідний документ, який видають не в ТЦК.

Військовозобов'язані громадяни не можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Для того, аби виїхати за кордон у відрядження, потрібно мати відповідний документ, який видають не в ТЦК.