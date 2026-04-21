Пограничники имеют право требовать документы ТЦК

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Граждане, которые имеют оформленную отсрочку и другие законные основания, могут выезжать за границу в нынешних условиях. При этом они должны иметь при себе не только загранпаспорт, а и военно-учетный документ. Пограничники могут требовать ВОД от каждого гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Особенности выезда за границу во время войны

Выезд из Украины во время действия военного положения является ограниченным для целого ряда граждан. Это касается тех украинцев, которые находятся на воинском учете и старше 23 лет.

При этом ограничение касается только граждан мужского пола. Женщины, состоящие на воинском учете, имеют право беспрепятственно выезжать за границу.

Часть из военнообязанных украинских мужчин могут выезжать за границу. Это, в частности, те, кто имеют право на отсрочку и оформили это право в установленном законом порядке.

Читайте также:

Пограничники и ВУД

Также имеют право на выезд те призывники, которым еще не исполнилось 23 лет. Военнообязанные в этой возрастной категории также могут выезжать за границу.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами процесса пересечения государственной границы во время особого периода. В частности, нужно ли иметь при себе военно-учетные документы.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что это является обязательным требованием, а пограничники имеют законное право проверять военно-учетные документы. Айвазян подчеркнул: "Для пересечения границы указанной категории граждан необходимо иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, у кого именно будут проверять военно-учетные документы.

Это, в частности, касается мужчин, которые зарезервированы на период мобилизации и военного времени. Также будут проверять документы у тех, кто признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужно ли брать разрешение на выезд за границу в командировку в территориальном центре комплектования.

Военнообязанные граждане не могут выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Для того, чтобы выехать за границу в командировку, нужно иметь соответствующий документ, который выдают не в ТЦК.