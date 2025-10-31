Відео
Головна ТЦК Прийшов в ТЦК, але отримав штраф — що робити

Прийшов в ТЦК, але отримав штраф — що робити

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 18:43
Штраф після візиту до ТЦК - як скасувати штраф
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Якщо військовозобов’язаний громадянин з’явився до територіального центру комплектування за повісткою, а йому виписали штраф нібито за неявку, громадянин не зобов’язаний сплачувати цей штраф. А питання розшуку треба вирішити в самому ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Штраф за порушення, якого не було

До юристів звернувся громадянин, який, маючи відстрочку, отримав повістку і з’явився згідно із вимогою до територіального центру комплектування.

А через деякий час його оголосили у розшук за нібито неявку за повісткою.

Чоловік поцікавився, що йому потрібно робити, зокрема, чи треба сплачувати штраф накладений за порушення, якого фактично не було.

"Вам поки що і не потрібно сплачувати штраф, оскільки керівник ТЦК не виносив постанову та не накладав на Вас стягнення", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Той же штраф, який відображається у "Резерв+" — це лише пропозиція для громадянина визнати правопорушення і не більше.

Чи потрібно йти в ТЦК

Айвазян також прокоментував проблему розшуку в такій ситуації.

"Щодо питання розшуку за явку по повістці, то йдіть до ТЦК та вирішуйте питання на місці", — порадив адвокат.

Мобілізація у такому випадку громадянину не загрожує в будь-якому випадку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовозобов’язаний громадянин може дізнатися, чи має він штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи видно в "Дії" постанову про штраф ТЦК.

штраф повістки відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
