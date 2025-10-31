Штраф после визита в ТЦК - как отменить штраф

Пришел в ТЦК, но получил штраф — что делать
Если военнообязанный гражданин явился в территориальный центр комплектования по повестке, а ему выписали штраф якобы за неявку, гражданин не обязан платить этот штраф. А вопрос розыска надо решить в самом ТЦК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Штраф за нарушение, которого не было
К юристам обратился гражданин, который, имея отсрочку, получил повестку и явился согласно требованию в территориальный центр комплектования.
А через некоторое время его объявили в розыск за якобы неявку по повестке.
Мужчина поинтересовался, что ему нужно делать, в частности, надо ли платить штраф наложенный за нарушение, которого фактически не было.
"Вам пока и не нужно платить штраф, поскольку руководитель ТЦК не выносил постановление и не накладывал на Вас взыскания", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Тот же штраф, который отображается в "Резерв+" — это лишь предложение для гражданина признать правонарушение и не более.
Нужно ли идти в ТЦК
Айвазян также прокомментировал проблему розыска в такой ситуации.
"По вопросу розыска за явку по повестке, то идите в ТЦК и решайте вопрос на месте", — посоветовал адвокат.
Мобилизация в таком случае гражданину не грозит в любом случае.
