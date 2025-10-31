Штраф после визита в ТЦК - как отменить штраф

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

Если военнообязанный гражданин явился в территориальный центр комплектования по повестке, а ему выписали штраф якобы за неявку, гражданин не обязан платить этот штраф. А вопрос розыска надо решить в самом ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Штраф за нарушение, которого не было

К юристам обратился гражданин, который, имея отсрочку, получил повестку и явился согласно требованию в территориальный центр комплектования.

А через некоторое время его объявили в розыск за якобы неявку по повестке.

Мужчина поинтересовался, что ему нужно делать, в частности, надо ли платить штраф наложенный за нарушение, которого фактически не было.

"Вам пока и не нужно платить штраф, поскольку руководитель ТЦК не выносил постановление и не накладывал на Вас взыскания", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Тот же штраф, который отображается в "Резерв+" — это лишь предложение для гражданина признать правонарушение и не более.

Нужно ли идти в ТЦК

Айвазян также прокомментировал проблему розыска в такой ситуации.

"По вопросу розыска за явку по повестке, то идите в ТЦК и решайте вопрос на месте", — посоветовал адвокат.

Мобилизация в таком случае гражданину не грозит в любом случае.

