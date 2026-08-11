Лубінець заявив, що його представника переслідують після викриття порушень у ТЦК

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що його представника переслідують. Це сталося після того, як викрив порушення з боку представників ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Що відомо про тиск на представника Лубінця

У своєму Telegram омбудсмен наголосив, що його представник у Закарпатській області Андрій Крючков оприлюднив інформацію про численні порушення, допущені працівниками територіальних центрів та соціальної підтримки, однак належного реагування на це не було.

"Я раніше розповідав, як мій представник в Закарпатській області Андрій Крючков викрив численні порушення з боку працівників ТЦК та СП. Але схоже, ці факти виявилися для когось надто незручними. Замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився той, хто про них заговорив", — заявив Лубінець.

Він додав, що отримав інформацію про можливий намір керівника одного з ОТЦК та СП ініціювати проти Крючкова кримінальне провадження, нібито за перешкоджання законній діяльності ЗСУ:

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"Це вже не просто тиск. Це спроба зв'язати руки тим, чия робота — захищати права людей... Я вбачаю в таких діях ознаки втручання в роботу Уповноваженого та його представника з метою перешкодити виконанню службових обов'язків. Відповідальність за це передбачена ст. 344 КК України", — наголосив Лубінець.

Водночас він підкреслив, що усвідомлює необхідність мобілізації, однак, за його словами, мобілізація не дає нікому право переступати через закон та людську гідність.

"Збройним Силам шкодять не ті, хто говорить про порушення. Їм шкодять ті, хто відправляє до війська тяжкохворих і людей, які за станом здоров'я не здатні належно нести службу", — наголосив омбудсман.

Лубінець додав, що лише протягом останнього тижня отримав кілька звернень щодо мобілізації хворих людей та осіб з інвалідністю, а також інформацію про смерть мобілізованого в одному з ТЦК.

"Мобілізувати тяжкохворого – це не посилити армію. Визнати придатною людину, яку потім відмовляються приймати військові медики, — це не посилити армію. Залишити після мобілізації людину з переламаними ребрами — це не посилити армію. А переслідувати тих, хто про це говорить, — взагалі неприпустимо", — підкреслив уповноважений ВРУ.

Він запевнив, що офіс уповноваженого не припинить свою роботу і не відмовиться від реагування на подібні випадки.

"Сильна армія не будується на морально зламаних людях, страху й мовчанні. Вона будується на довірі, законі та відповідальності... Кожне порушення має отримати правову оцінку, а кожен, хто переступив закон, — відповісти за свої дії", — резюмував уповноважений ВР з прав людини.

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Верховній Раді нещодавно з'явився законопроєкт, який може кардинально змінити порядок роботи працівників ТЦК. Зокрема, їм можуть висунуту сувору вимогу щодо постійної фото- та відеофіксації.

Також ми писали, куди скаржитися на свавілля ТЦК, якщо такий факт було виявлено.