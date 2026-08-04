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Головна ТЦК Нові правила для ТЦК: без балаклав та з камерами фіксації

Нові правила для ТЦК: без балаклав та з камерами фіксації

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 07:30
У Раді запропонували нові правила роботи співробітників ТЦК
Перевірка облікових даних. Фото: YouTube. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 15459. У ньому пропонується змінити правила роботи представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Документ передбачає обов’язкову безперервну фото- та відеофіксацію перевірки військово-облікових документів та інших дій співробітників ТЦК.

Автори ініціативи пропонують заборонити використання балаклав під час проведення заходів з оповіщення громадян, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Що може змінитися в роботі ТЦК

Законопроект перебуває на розгляді парламенту. Згідно з проєктом закону, співробітників ТЦК мають призначати для проведення заходів окремим наказом керівника центру комплектування. Пропонується вмикати натільні відеокамери з моменту початку виконання службових обов’язків і використовувати їх без перерви до завершення перевірки документів або інших передбачених законом дій.

Також пропонується обладнати транспорт, який використовується для доставки військовозобов’язаних до ТЦК, засобами постійної відеофіксації. Документ передбачає, що записи з бодікамер мають зберігатися на серверах територіальних центрів комплектування не менше 90 календарних днів.

Якщо відеозапис відсутній або не було збережено, подальше проведення заходів щодо оповіщення, доставки або перевезення громадян пропонується вважати неможливим. При цьому записи зможуть зберігатися довше, якщо вони використовуються у кримінальних або адміністративних провадженнях, службових розслідуваннях, під час розгляду скарг або на запити правоохоронних органів.

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мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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