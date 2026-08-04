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Главная ТЦК Новый правила для ТЦК: без балаклав и с камерами фиксации

Новый правила для ТЦК: без балаклав и с камерами фиксации

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Дата публикации 4 августа 2026 07:30
В Раде предложили новые правила работы сотрудников ТЦК
Проверка учетных данных. Фото: YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15459. Он предлагает изменить правила работы представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. Документ предусматривает обязательную непрерывную фото- и видеофиксацию проверки военно-учетных документов и других действий сотрудников ТЦК.

Авторы инициативы предлагают запретить использование балаклав при проведении мероприятий по оповещению граждан, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады. 

Что может измениться в работе ТЦК

Законопроект находится на рассмотрении парламента. Согласно проекту закона, сотрудники ТЦК должны назначаться для проведения мероприятий отдельным приказом руководителя центра комплектования. Носимые видеокамеры предлагается включать с момента начала выполнения служебных обязанностей и использовать без перерыва до завершения проверки документов или других предусмотренных законом действий.

Также предлагается оборудовать транспорт, который используется для доставки военнообязанных в ТЦК, средствами постоянной видеофиксации. Документ предусматривает, что записи с бодикамер должны храниться на серверах территориальных центров комплектования не менее 90 календарных дней.

Если видеозапись отсутствует или не была сохранена, дальнейшее проведение мероприятий по оповещению, доставке или перевозке граждан предлагается считать невозможным. При этом записи смогут храниться дольше, если они используются в уголовных или административных производствах, служебных расследованиях, при рассмотрении жалоб либо по запросам правоохранительных органов. 

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мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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