Штраф ТЦК скасували через відсутність доказів

Суд у справі про штраф ТЦК. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Суд на Прикарпатті скасував постанову територіального центру комплектування про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень за неявку за повісткою. Підставою для такого рішення стала відсутність доказів того, що військовозобов'язаний був належним чином повідомлений про виклик. Суд також закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Таке рішення було ухвалено після вивчення матеріалів справи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чому суд визнав штраф незаконним

Позивач звернувся до суду після того, як з його банківського рахунку в рамках виконавчого провадження були списані грошові кошти. У ТЦК заявили, що повістку надіслали рекомендованим листом за адресою реєстрації, однак лист повернувся з відміткою про відсутність адресата. Водночас під час розгляду справи центр комплектування не надав копію повістки, документи поштового оператора чи інші докази, що підтверджують її відправлення та належне вручення.

Суд звернув увагу на розбіжності між протоколом про адміністративне правопорушення та постановою про притягнення чоловіка до відповідальності. За відсутності належних доказів повідомлення не можна вважати встановленим факт вчинення адміністративного правопорушення. У результаті постанова ТЦК була скасована, а провадження у справі закрито.

Суд зазначив, що обов’язок довести законність ухваленого рішення покладається на суб’єкта владних повноважень. Оскільки ТЦК не підтвердив факт належного повідомлення громадянина про виклик, підстав для притягнення його до адміністративної відповідальності суд не вбачав.

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