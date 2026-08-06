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Головна ТЦК Правоохоронці стали краще реагувати на порушення з боку ТЦК: заява омбудсмена

Правоохоронці стали краще реагувати на порушення з боку ТЦК: заява омбудсмена

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 07:41
Правоохоронці змінили практику та почали затримувати працівників ТЦК
Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Українські правоохоронці стали краще реагувати на зловживання з боку працівників ТЦК та СП. Силовики оперативно відкривають кримінальні справи за будь-які факти перевищення повноважень під час мобілізації. Кілька порушників уже перебувають у СІЗО.

Про це Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі "Ми-Україна", передає Новини.LIVE.

Позитивна динаміка та перші арешти

Омбудсман підкреслив, що Державне бюро розслідувань, Нацполіція, СБУ та військова прокуратура тепер реагують на порушення значно ефективніше.

"Єдине, що я зараз відмічаю — це те, що дійсно змінилася юридична практика з боку правоохоронних органів у позитивну сторону. Тут я хочу відмітити всі органи: ДБР, Національну поліцію, Службу безпеки України, прокуратуру, Спеціалізовану військову прокуратуру", — наголосив Дмитро Лубінець.

Представники Офісу омбудсмана регулярно здійснюють моніторингові візити в регіони. Під час однієї з таких перевірок на Закарпатті виявили приміщення, де незаконно тримали 21 чоловіка, а один із хлопців був прикутий кайданами. Після цього силовики одразу затримали винних.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал за участю працівників ТЦК та СП у Хмельницькій області. Там люди у військовій формі прикували 61-річного чоловіка наручниками до автомобіля. Омбудсмен заявив, що винні мають понести справедливе покарання. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК та СП мобілізували людину з карликовістю. За декілька днів після призову стан здоров'я чоловіка погіршився. Наразі мобілізований проходить лікування.

мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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