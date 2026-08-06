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Главная ТЦК Правоохранители стали лучше реагировать на нарушения со стороны ТЦК: заявление омбудсмена

Правоохранители стали лучше реагировать на нарушения со стороны ТЦК: заявление омбудсмена

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 07:41
Правоохранители изменили свою практику и начали задерживать сотрудников ТЦК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Украинские правоохранители стали более оперативно реагировать на злоупотребления со стороны сотрудников ТЦК и СП. Силовики оперативно возбуждают уголовные дела по любым фактам превышения полномочий во время мобилизации. Несколько нарушителей уже находятся в СИЗО.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире "Ми-Украина", передает Новини.LIVE.

Положительная динамика и первые аресты

Омбудсмен подчеркнул, что Государственное бюро расследований, Нацполиция, СБУ и военная прокуратура теперь реагируют на нарушения значительно эффективнее.

"Единственное, что я сейчас отмечаю, — это то, что юридическая практика правоохранительных органов действительно изменилась в положительную сторону. Здесь я хочу отметить все органы: ГБР, Национальную полицию, Службу безопасности Украины, прокуратуру, Специализированную военную прокуратуру", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Представители Офиса омбудсмена регулярно совершают мониторинговые визиты в регионы. Во время одной из таких проверок в Закарпатье обнаружили помещение, где незаконно удерживали 21 человека, а один из парней был прикован кандалами. После этого силовики сразу задержали виновных.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал с участием сотрудников ТЦК и СП в Хмельницкой области. Там люди в военной форме приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю. Омбудсмен заявил, что виновные должны понести справедливое наказание.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца писал, что сотрудники ТЦК и СП мобилизовали человека с карликовостью. Через несколько дней после призыва состояние здоровья мужчины ухудшилось. На данный момент мобилизованный проходит лечение.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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