Позбавлення зв'язку під час перебування у ТЦК — законно чи ні

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Військовослужбовці ТЦК та СП не мають права вилучати у громадян, які перебувають у військкоматі, мобільні телефони. У поліції теж немає таких повноважень.

Про це повідомила РБК-Україна військова юристка Діана Тернова.

Реклама

Читайте також:

Вилучення мобільного під час перебування у військкоматі

Правознавиця наголосила, якщо у ТЦК військовозобов'язаних позбавляють зв'язку, це незаконно.

"Поліція або працівники ТЦК не мають права вилучати телефон чи забороняти ним користуватися. Це пряме порушення права на захист і доступ до адвоката, гарантованого Конституцією", — пояснила військова юристка.

Також вона додала, що в разі затримання військовозобов'язаного поліцейські мають повідомляти про це його родичам. Громадянин, якого доставили до ТЦК та СП, має право звернутися до адвоката. Перебування у військкоматі — не підстава для обмеження зв'язку, адже ТЦК та СП не є ані режимними, ані секретними об'єктами.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що без набору людей до війська за допомогою ТЦК та СП лінія фронту вже проходила б по лівому берегу Дніпра. За його словами, упродовж останніх семи місяців динаміку мобілізації вдалося покращити.

Також ми повідомляли, що мобілізувати до війська можуть навіть тих, кого до початку повномасштабного вторгнення зняли з обліку. Юристи пояснили, чи є така мобілізація законною.