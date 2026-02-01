Відео
Україна
Право на зв'язок у ТЦК — чи є законним вилучення мобільного

Право на зв'язок у ТЦК — чи є законним вилучення мобільного

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 04:30
Позбавлення зв'язку під час перебування у ТЦК — законно чи ні
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Військовослужбовці ТЦК та СП не мають права вилучати у громадян, які перебувають у військкоматі, мобільні телефони. У поліції теж немає таких повноважень.

Про це повідомила РБК-Україна військова юристка Діана Тернова.

Читайте також:

Вилучення мобільного під час перебування у військкоматі

Правознавиця наголосила, якщо у ТЦК військовозобов'язаних позбавляють зв'язку, це незаконно. 

"Поліція або працівники ТЦК не мають права вилучати телефон чи забороняти ним користуватися. Це пряме порушення права на захист і доступ до адвоката, гарантованого Конституцією", — пояснила військова юристка.

Також вона додала, що в разі затримання військовозобов'язаного поліцейські мають повідомляти про це його родичам. Громадянин, якого доставили до ТЦК та СП, має право звернутися до адвоката. Перебування у військкоматі — не підстава для обмеження зв'язку, адже ТЦК та СП не є ані режимними, ані секретними об'єктами.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що без набору людей до війська за допомогою ТЦК та СП лінія фронту вже проходила б по лівому берегу Дніпра. За його словами, упродовж останніх семи місяців динаміку мобілізації вдалося покращити.

Також ми повідомляли, що мобілізувати до війська можуть навіть тих, кого до початку повномасштабного вторгнення зняли з обліку. Юристи пояснили, чи є така мобілізація законною.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
