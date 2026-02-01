Лишение связи во время пребывания в ТЦК — законно или нет

Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Военнослужащие ТЦК и СП не имеют права изымать у граждан, которые находятся в военкомате, мобильные телефоны. У полиции тоже нет таких полномочий.

Об этом сообщила РБК-Украина военный юрист Диана Терновая.

Изъятие мобильного во время пребывания в военкомате

Правовед подчеркнула, если в ТЦК военнообязанных лишают связи, это незаконно.

"Полиция или работники ТЦК не имеют права изымать телефон или запрещать им пользоваться. Это прямое нарушение права на защиту и доступ к адвокату, гарантированному Конституцией", — объяснила военный юрист.

Также она добавила, что в случае задержания военнообязанного полицейские должны сообщать об этом его родственникам. Гражданин, которого доставили в ТЦК и СП, имеет право обратиться к адвокату. Пребывание в военкомате — не основание для ограничения связи, ведь ТЦК и СП не являются ни режимными, ни секретными объектами.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что без набора людей в армию с помощью ТЦК и СП линия фронта уже проходила бы по левому берегу Днепра. По его словам, в течение последних семи месяцев динамику мобилизации удалось улучшить.

