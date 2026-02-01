Видео
Україна
Право на связь в ТЦК — является ли законным изъятие мобильного

Право на связь в ТЦК — является ли законным изъятие мобильного

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 04:30
Лишение связи во время пребывания в ТЦК — законно или нет
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Военнослужащие ТЦК и СП не имеют права изымать у граждан, которые находятся в военкомате, мобильные телефоны. У полиции тоже нет таких полномочий.

Об этом сообщила РБК-Украина военный юрист Диана Терновая.

Читайте также:

Изъятие мобильного во время пребывания в военкомате

Правовед подчеркнула, если в ТЦК военнообязанных лишают связи, это незаконно.

"Полиция или работники ТЦК не имеют права изымать телефон или запрещать им пользоваться. Это прямое нарушение права на защиту и доступ к адвокату, гарантированному Конституцией", — объяснила военный юрист.

Также она добавила, что в случае задержания военнообязанного полицейские должны сообщать об этом его родственникам. Гражданин, которого доставили в ТЦК и СП, имеет право обратиться к адвокату. Пребывание в военкомате — не основание для ограничения связи, ведь ТЦК и СП не являются ни режимными, ни секретными объектами.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что без набора людей в армию с помощью ТЦК и СП линия фронта уже проходила бы по левому берегу Днепра. По его словам, в течение последних семи месяцев динамику мобилизации удалось улучшить.

Также мы сообщали, что мобилизовать в армию могут даже тех, кого до начала полномасштабного вторжения сняли с учета. Юристы объяснили, является ли такая мобилизация законной.

военкомат связь мобилизация ТЦК и СП военнообязанные мобильный телефон
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
