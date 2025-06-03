Мобілізували чоловіка ​на Рівненщині - ТЦК повідомили про підозру

ТЦК примусово мобілізували чоловіка ​на Рівненщині. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК та СП. Їх звинувачують у примусовій мобілізації чоловіка, який підлягав військовому обліку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у вівторок, 3 червня.

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Деталі справи

За даними слідства, чоловіка незаконно утримували, а двоє посадовців застосували до нього фізичну силу.

21 лютого під час мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району співробітники ТЦК та СП помітили чоловіка, який пересувався на велосипеді. Використавши сльозогінний газ, вони силоміць посадили його до службового авто.

"У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження", — зазначили в ДБР.

Під фізичним примусом він змушений був надати свої анкетні дані та був силою доставлений до територіального центру комплектування.

При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним для служби у мирний час. Військово-лікарська комісія ігнорувала ці відомості, тому наразі чоловіка мобілізували до однієї з військових частин Рівненщини.

ТЦК отримали підозру. Фото: ДБР

Нагадаємо, що житель Одеської області ухилився від постановки на військовий облік та не пройшов медичний огляд. Через це проти нього було порушено кримінальне провадження, яке передали на розгляд Любашівського районного суду.

А на Черкащині в одному з відділів Уманського районного територіального центру комплектування була викрита незаконна схема оформлення "броні" для тих, хто ухиляється від мобілізації. Посередник активно шукав охочих і пропонував їм за грошову винагороду отримати відтермінування від служби.