Мобилизовали мужчину в Ровенской области - ТЦК сообщили о подозрении

ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на Ровенщине. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного ТЦК и СП. Их обвиняют в принудительной мобилизации мужчины, который подлежал воинскому учету.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 3 июня.

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Детали дела

По данным следствия, мужчину незаконно удерживали, а двое должностных лиц применили к нему физическую силу.

21 февраля во время мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района сотрудники ТЦК и СП заметили мужчину, который передвигался на велосипеде. Использовав слезоточивый газ, они силой посадили его в служебный автомобиль.

"В момент инцидента потерпевший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. В результате мужчина получил легкие телесные повреждения", — отметили в ГБР.

Под физическим принуждением он вынужден был предоставить свои анкетные данные и был силой доставлен в территориальный центр комплектования.

При этом еще в 2019 году его признали непригодным для службы в мирное время. Военно-врачебная комиссия игнорировала эти сведения, поэтому сейчас мужчину мобилизовали в одну из воинских частей Ровенской области.

ТЦК получили подозрение. Фото: ГБР

Напомним, что житель Одесской области уклонился от постановки на воинский учет и не прошел медицинский осмотр. Поэтому против него было возбуждено уголовное производство, которое передали на рассмотрение Любашевского районного суда.

А на Черкасщине в одном из отделов Уманского районного территориального центра комплектования была разоблачена незаконная схема оформления "брони" для тех, кто уклоняется от мобилизации. Посредник активно искал желающих и предлагал им за денежное вознаграждение получить отсрочку от службы.