У Каневі чоловік звинуватив співробітників ТЦК у побитті — що вирішив суд

Суддя ухвалює рішення. Ілюстративне фото: Freepik

Черкаський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвоката заявника, який звинуватив працівників ТЦК у Каневі у побитті, та залишив її без задоволення. Таким чином, ухвала слідчого судді Канівського міськрайонного суду від 26 червня 2025 року, якою було відмовлено у поновленні процесуального строку та повернуто скаргу на бездіяльність слідчого, залишилася чинною.

Про це повідомляється у рішенні суду, опублікованому у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент з працівниками ТЦК у Каневі

Суть справи полягає в тому, що 20 березня 2025 року мешканця Канева нібито побили працівники ТЦК під час перевірки документів на вулиці. За словами заявника, його примусово доставили до одного з приміщень, де утримували до з'ясування віку. Чоловік після інциденту отримав численні травми: струс мозку, забійну рану голови та інші ушкодження.

Вже 7 травня 2025 року потерпілий звернувся із заявою до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактами побиття та незаконного утримання. Втім, як стверджує заявник, слідчий не вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) у передбачені законом 24 години, чим допустив бездіяльність.

Після цього адвокат потерпілого подав скаргу до суду на бездіяльність слідчого та клопотання про поновлення строку на подачу такої скарги, аргументуючи це поганим станом здоров’я заявника після побиття та його подальшими спробами захистити свої права — зокрема, численними зверненнями до поліції та прокуратури.

Яке рішення ухвалив суд

Втім слідчий суддя Канівського міськрайонного суду дійшов висновку, що строк для подачі скарги (10 днів від моменту, коли слідчий мав внести відомості до ЄРДР) пропущено без поважних причин. Суд звернув увагу, що медичні документи підтверджують стаціонарне лікування до 27 березня 2025 року, тобто ще до подання заяви 7 травня. А інших доказів, що після подачі заяви стан здоров’я чи інші обставини об’єктивно завадили вчасно звернутися до суду, надано не було.

Адвокат подав апеляційну скаргу, наполягаючи, що суд першої інстанції формально підійшов до розгляду питання і не врахував складний психоемоційний стан потерпілого. Однак колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновками слідчого судді. Суд зазначив, що закон прямо визначає 10-денний строк для оскарження бездіяльності щодо невнесення відомостей до ЄРДР, а підстави для поновлення строку повинні бути дійсно об’єктивними і непереборними.

У підсумку апеляційний суд залишив ухвалу слідчого судді без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

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