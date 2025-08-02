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Главная ТЦК Работники ТЦК избили 65-летнего пенсионера — что решил суд

Работники ТЦК избили 65-летнего пенсионера — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 13:44
В Каневе мужчина обвинил сотрудников ТЦК в избиении — что решил суд
Судья принимает решение. Иллюстративное фото: Freepik

Черкасский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката заявителя, который обвинил работников ТЦК в Каневе в избиении, и оставил ее без удовлетворения. Таким образом, постановление следственного судьи Каневского горрайонного суда от 26 июня 2025 года, которым было отказано в возобновлении процессуального срока и возвращена жалоба на бездействие следователя, осталось в силе.

Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент с работниками ТЦК в Каневе

Суть дела заключается в том, что 20 марта 2025 года жителя Канева якобы избили работники ТЦК во время проверки документов на улице. По словам заявителя, его принудительно доставили в одно из помещений, где удерживали до выяснения возраста. Мужчина после инцидента получил многочисленные травмы: сотрясение мозга, ушиб головы и другие повреждения.

Уже 7 мая 2025 года потерпевший обратился с заявлением в полицию с требованием открыть уголовное производство по фактам избиения и незаконного содержания. Впрочем, как утверждает заявитель, следователь не внес сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в предусмотренные законом 24 часа, чем допустил бездействие.

После этого адвокат потерпевшего подал жалобу в суд на бездействие следователя и ходатайство о восстановлении срока на подачу такой жалобы, аргументируя это плохим состоянием здоровья заявителя после избиения и его дальнейшими попытками защитить свои права — в частности, многочисленными обращениями в полицию и прокуратуру.

Какое решение принял суд

Впрочем следственный судья Каневского горрайонного суда пришел к выводу, что срок для подачи жалобы (10 дней с момента, когда следователь должен был внести сведения в ЕРДР) пропущен без уважительных причин. Суд обратил внимание, что медицинские документы подтверждают стационарное лечение до 27 марта 2025 года, то есть еще до подачи заявления 7 мая. А других доказательств, что после подачи заявления состояние здоровья или другие обстоятельства объективно помешали вовремя обратиться в суд, предоставлено не было.

Адвокат подал апелляционную жалобу, настаивая, что суд первой инстанции формально подошел к рассмотрению вопроса и не учел сложное психоэмоциональное состояние потерпевшего. Однако коллегия судей апелляционного суда согласилась с выводами следственного судьи. Суд отметил, что закон прямо определяет 10-дневный срок для обжалования бездействия по невнесению сведений в ЕРДР, а основания для возобновления срока должны быть действительно объективными и непреодолимыми.

В итоге апелляционный суд оставил постановление следственного судьи без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, на Львовщине мужчина дважды проигнорировал повестки. Стало известно, как его наказал суд.

Как мы ранее сообщали, в Хмельницкой области мужчина напал на работника территориального центра комплектования и сломал ему нос.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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