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Працівник ТЦК за хабар допомагав ухилянту — що вирішив суд

7 листопада 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Хмельниччині судили працівника ТЦК, який взяв хабар
Суддівський молоток. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Працівник територіального центру комплектування та соцпідтримки на Хмельниччині хотів допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Таку послугу він оцінив у 4,5 тисячі доларів. Чоловіка судили за отримання хабаря.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Працівнику ТЦК та СП зателефонував військовозобов'язаний чоловік та попросив допомогти отримати медичні документи, які дозволять звільнитись з військової служби. Чоловік погодився посприяти, оцінивши це в 4,5 тисячі доларів.

Він обіцяв клієнту, що зможе домовитись із членами ВЛК та МСЕК, аби військовозобов'язаному встановили II групу інвалідності та зняли з військового обліку.

Під час отримання хабаря працівника ТЦК та СП затримали правоохоронці.

Рішення суду

Чоловік повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суд призначити йому покарання у вигляді штрафу.

Згідно із рішенням суду, обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, а на місці служби йому дали позитивну характеристику. Крім того, чоловік має на утриманні малолітню дитину. Тому суд вирішив визнати обвинуваченого винуватим та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, волинянин не з'явився на пункт збору після отримання бойової повістки. Чоловік стверджував, що його змушували йти на фронт добровольцем. Суд виніс йому вирок.

На Закарпатті судили чоловіка, який адміністрував групу у месенджері. Там повідомляли про те, де знаходились працівники ТЦК та СП.

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