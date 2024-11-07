В Хмельницкой области судили работника ТЦК, который взял взятку

Судейский молоток. Фото: Pexels

Работник территориального центра комплектования и соцподдержки в Хмельницкой области хотел помочь военнообязанному избежать мобилизации. Такую услугу он оценил в 4,5 тысячи долларов. Мужчину судили за получение взятки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Работнику ТЦК и СП позвонил военнообязанный мужчина и попросил помочь получить медицинские документы, которые позволят уклониться от военной службы. Мужчина согласился помочь ему, оценив это в 4,5 тысячи долларов.

Он обещал клиенту, что сможет договориться с членами ВВК и МСЭК, чтобы военнообязанному установили II группу инвалидности и сняли его с военного учета.

При получении взятки работника ТЦК и СП задержали правоохранители.

Решение суда

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд назначить ему наказание в виде штрафа.

Согласно решению суда, обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, а на месте службы ему дали положительную характеристику. Кроме того, мужчина имеет на обеспечении малолетнего ребенка. Поэтому суд решил признать обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен.

Напомним, волынянин не явился на пункт сбора после получения боевой повестки. Муж утверждал, что его заставляли идти на фронт добровольцем. Суд вынес ему приговор.

В Закарпатье судили мужчину, который администрировал группу в мессенджере. Там сообщалось о том, где находились работники ТЦК и СП.