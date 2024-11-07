Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Работник ТЦК за взятку помогал уклонисту — что решил суд arrow

Работник ТЦК за взятку помогал уклонисту — что решил суд

7 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области судили работника ТЦК, который взял взятку
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Работник территориального центра комплектования и соцподдержки в Хмельницкой области хотел помочь военнообязанному избежать мобилизации. Такую услугу он оценил в 4,5 тысячи долларов. Мужчину судили за получение взятки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Работнику ТЦК и СП позвонил военнообязанный мужчина и попросил помочь получить медицинские документы, которые позволят уклониться от военной службы. Мужчина согласился помочь ему, оценив это в 4,5 тысячи долларов.

Он обещал клиенту, что сможет договориться с членами ВВК и МСЭК, чтобы военнообязанному установили II группу инвалидности и сняли его с военного учета.

При получении взятки работника ТЦК и СП задержали правоохранители.

Решение суда

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд назначить ему наказание в виде штрафа.

Согласно решению суда, обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, а на месте службы ему дали положительную характеристику. Кроме того, мужчина имеет на обеспечении малолетнего ребенка. Поэтому суд решил признать обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен.

Напомним, волынянин не явился на пункт сбора после получения боевой повестки. Муж утверждал, что его заставляли идти на фронт добровольцем. Суд вынес ему приговор.

В Закарпатье судили мужчину, который администрировал группу в мессенджере. Там сообщалось о том, где находились работники ТЦК и СП.

суд ТЦК и СП военный призыв мобилизация взятка судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:00 Во Львове возникли перебои со светом — что известно

00:00 Ференцварош в Лиге Европы унизил киевское Динамо

7 ноября 2024

23:49 Так не договаривались — Путин о желании Украины вступить в НАТО

23:45 В Минэкономики посчитали, сколько в Украине безработных

23:41 Куртуа может покинуть мадридский Реал

23:31 Разговор с Путиным и депортация нелегалов — Трамп о своих планах

23:26 Синоптики предупредили Харьковщину о ночных заморозках

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

23:20 Путин поздравил Трампа с победой и заявил о возможности диалога

23:03 На Волыни мужчина два года избегал ТЦК — как его наказал суд

22:52 Нацгвардейцы уничтожили вражескую пехоту на Харьковщине — видео

00:00 Во Львове возникли перебои со светом — что известно

00:00 Ференцварош в Лиге Европы унизил киевское Динамо

7 ноября 2024

23:49 Так не договаривались — Путин о желании Украины вступить в НАТО

23:45 В Минэкономики посчитали, сколько в Украине безработных

23:41 Куртуа может покинуть мадридский Реал

23:31 Разговор с Путиным и депортация нелегалов — Трамп о своих планах

23:26 Синоптики предупредили Харьковщину о ночных заморозках

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

23:20 Путин поздравил Трампа с победой и заявил о возможности диалога

23:03 На Волыни мужчина два года избегал ТЦК — как его наказал суд

22:52 Нацгвардейцы уничтожили вражескую пехоту на Харьковщине — видео

Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова