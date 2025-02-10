В ТЦК за гроші допомагали ухилянтам та військовим в СЗЧ — деталі

Працівник ТЦК організував схему для ухилянтів та військових в СЗЧ
ДБР затримало працівника Мукачівського ТЦК та СП. Він допомагав уникати служби військовозобов'язаним, а також військовим, яких повернули після СЗЧ.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в понеділок, 10 лютого.
Працівник ТЦК заробляв на ухилянтах
Як зазначають в ДБР, інструктор відділення рекрутингу Мукачівського центру комплектування за гроші допомагав втекти з приміщення ТЦК чоловікам призовного віку. Він потайки виводив таких чоловіків за межі установи. За "допомогу" працівнику центру комплектування потрібно було заплатити 3-4 тисячі доларів.
Крім того, інструктор сприяв втечам військовослужбовців, яких повернули із СЗЧ. Він переконував їх повторно втекти та запевняв, що допоможе у цьому. Фігурант обіцяв, що його спільник власним автомобілем доставить військових у безпечні локації. Щонайменше п'ять військовослужбовців залишили місце несення служби за такою схемою.
"ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тис. доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків. Під час них було вилучено записи, мобільні телефони, понад 36 тис. доларів та п'ять золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тис. грн.
Чоловікові повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Нагадаємо, у Харкові також викрили схему ухилення від мобілізації. Організував її один із харківських центрів комплектування.
Також на Одещині викрили жінок, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон. Для цього підробляли документи.
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