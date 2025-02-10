В ТЦК за деньги помогали уклонистам и военным в СОЧ — детали

Работники ГБР в кабинете чиновника ТЦК. Фото: ГБР

ГБР задержало работника Мукачевского ТЦК и СП. Он помогал избегать службы военнообязанным, а также военным, которых вернули после СЗЧ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в понедельник, 10 февраля.

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Как отмечают в ГБР, инструктор отделения рекрутинга Мукачевского центра комплектования за деньги помогал сбежать из помещения ТЦК мужчинам призывного возраста. Он тайком выводил таких мужчин за пределы учреждения. За "помощь" работнику центра комплектования нужно было заплатить 3-4 тысячи долларов.

Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Кроме того, инструктор способствовал побегам военнослужащих, которых вернули из СОЧ. Он убеждал их повторно сбежать и уверял, что поможет в этом. Фигурант обещал, что его сообщник собственным автомобилем доставит военных в безопасные локации. По меньшей мере пять военнослужащих покинули место несения служба по такой схеме.

"ГБР задержало инструктора во время передачи 10 тыс. долларов США за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим", — говорится в сообщении.

Деньги, которые нашли во время обыска. Фото: ГБР

Правоохранители провели десять санкционированных обысков. Во время них были изъяты записи, мобильные телефоны, более 36 тыс. долларов и пять золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается в почти 700 тыс. грн.

Обыск военного ТЦК. Фото: ГБР

Мужчине сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в Харькове также разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организовал ее один из харьковских центров комплектования.

Также в Одесской области разоблачили женщин, которые помогали военнообязанным мужчинам выезжать за границу. Для этого подделывали документы.