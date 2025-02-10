Представник Міноборони Іван Гаврилюк пояснив, чи мають представники ТЦК та СП повноваження щодо розшуку ухилянтів

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: armyinform.com.ua

Суспільству нав'язують наративи про "бусифікацію" та поганих працівників ТЦК та СП. Більшість українців вважає, що за мобілізацію відповідають лише ТЦК. Насправді ж велику частину завдань із мобілізаційних заходів мають виконувати органи влади та поліція.

Про це в п'ятницю, 7 лютого, в інтерв'ю Укрінформу повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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За словами представника Міноборони, доставляти до ТЦК та СП військовозобов'язаних, які намагаються ухилитися від мобілізації, мають правоохоронці та місцеві органи влади.

"Доставлення до ТЦК військовозобов'язаних — це завдання органів влади й Національної поліції. Завдання посадових осіб ТЦК — ведення обліку й відбору громадян для поповнення лав Сил оборони України", — пояснив Гаврилюк.

Також він додав, що у громадах потрібно проводити інформаційну роботу, щоб донести до людей, наскільки важливо захищати країну.

"Без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння й військової техніки, — усім цим керує людина", — підсумував перший заступник оборонного відомства.

Нагадаємо, росіяни поширювали підроблений "наказ" ГУНП про нібито посилення мобілізації в Одеській області. Пропагандисти стверджували, що в розшуку опинилися навіть 18-річні та жінки, які мають військову освіту.

Також ми повідомляли, що в Україні планують до кінця лютого розробити правила для працівників ТЦК та СП. Такі нововведення потрібні для того, щоб під час спілкування з цивільними військові не зловживали своїм службовим становищем.