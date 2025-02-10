Представитель Минобороны Иван Гаврилюк объяснил, имеют ли представители ТЦК и СП полномочия по розыску уклонистов

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: armyinform.com.ua

Обществу навязывают нарративы о "бусификации" и плохих работниках ТЦК и СП. Большинство украинцев считает, что за мобилизацию отвечает только ТЦК. На самом же деле большую часть задач по мобилизационным мероприятиям должны выполнять органы власти и полиция.

Об этом в пятницу, 7 февраля, в интервью Укринформу сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Читайте также:

Могут ли работники ТЦК и СП разыскивать уклонистов

По словам представителя Минобороны, доставлять в ТЦК и СП военнообязанных, которые пытаются уклониться от мобилизации, должны правоохранители и местные органы власти.

"Доставка в ТЦК военнообязанных — это задача органов власти и Национальной полиции. Задача должностных лиц ТЦК — ведение учета и отбора граждан для пополнения рядов Сил обороны Украины", — объяснил Гаврилюк.

Также он добавил, что в громадах нужно проводить информационную работу, чтобы донести до людей, насколько важно защищать страну.

"Без мобилизации мы потеряем страну. Сколько бы у нас не было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники, — всем этим руководит человек", — подытожил первый заместитель оборонного ведомства.

Напомним, россияне распространяли поддельный "приказ" ГУНП о якобы усилении мобилизации в Одесской области. Пропагандисты утверждали, что в розыске оказались даже 18-летние и женщины, которые имеют военное образование.

Также мы сообщали, что в Украине планируют до конца февраля разработать правила для работников ТЦК и СП. Такие нововведения нужны для того, чтобы во время общения с гражданскими военные не злоупотребляли своим служебным положением.