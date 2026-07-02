Працівник ТЦК не знімав відео під час оповіщення: що вирішив суду

Працівники ТЦК. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Любомир Кучер редактор, юрист

У Миколаєві військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів з оповіщення громадян не вів відеофіксацію. За це його притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центральний районний суд Миколаєва.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці березня-на початку квітня 2026 року військовослужбовець тричі не здійснював безперервний відеозапис під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних, хоча це передбачено його службовими обов'язками.

Суд кваліфікував такі дії за частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Рішення суду

Під час судового розгляду військовослужбовець визнав свою провину. Суд дійшов висновку, що його вина повністю доведена, та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Як писали Новини.LIVE, керівника Житомирського обласного ТЦК підозрюють в одержанні хабарів за так зване "бронювання" працівників. Стосовно цього направили до суду обвинувальний акт.

Також ми повідомляли, що у Кривому Розі мобілізували батька, який сам виховує доньку. У цей час вона перебувала в дитячому садочку. Після розголосу чоловіка відпустили додому.