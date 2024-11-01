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Працівник ТЦК не дав сину повістку — що загрожує обом

1 листопада 2024 06:22
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Як поводитися, коли твій родич в ТЦК — пояснення юриста
Затримання працівника ТЦК на Тернопільщині. Фото: Нацполіція
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Мобілізація в Україні обросла корупційними схемами. Правоохоронці відкривають кримінальні справи за фактами ухилення від служби, хабарів МСЕК, неявкою в ТЦК за повісткою тощо. Окремим видом правопорушення вважається і порушення рівноправ’я серед населення. Наприклад, коли працівник ТЦК не дає повістку своєму родичу. 

Що у такому випадку каже закон і яке покарання чекає за кумівство в військоматах, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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Відповідно до ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

"У такій ситуації близький родич службової особи ТЦК, маючи сімейні зв’язки, ухиляється від мобілізації і якщо працівник ТЦК цьому сприяє, це є порушенням рівності громадян перед законом", — пояснила юристка. 

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За її словами, у випадку, якщо дійсно син працівника ТЦК (або інша особа) підлягає призову, а батько, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяє ухиленню сина від мобілізації шляхом невручення повістки, то такі діє є порушенням закону.

Зазначені дії можуть кваліфікуватись за ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Щодо встановлення складу кримінального правопорушення, включаючи форму вини (прямий умисел), то це є прерогативою правоохоронних органів, а ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду. 

Звернутися до суду може будь-яка особа, якій стало відомо про такий факт, коли працівники ТЦК умисно не видають родичам повістки.

Треба написати відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення і подати її до Нацполіції, Державного бюро розслідувань або Національного антикорупційного бюро України. 

Як ми писали раніше, працівники ТЦК не мають окремих правил та процедур для спілкування з родичами, друзями чи знайомими. Тобто, виконуючи службові зобов'язання, працівник ТЦК не може не видати повістку знайомому, адже це порушення закону і цим займеться суд. 

ТЦК та СП Кримінал хабар повістки юрист

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