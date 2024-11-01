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Работник ТЦК не дал сыну повестку — что грозит обоим

1 ноября 2024 06:22
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Как вести себя, когда твой родственник в ТЦК – объяснение юриста
Задержание работника ТЦК в Тернопольской области. Фото: Нацполиция
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Мобилизация в Украине обросла коррупционными схемами. Правоохранители открывают уголовные дела по фактам уклонения от службы, взяток МСЭК, неявкой в ТЦК по повестке и т.д. Отдельным видом правонарушения считается и нарушение равноправия среди населения. Например, когда работник ТЦК не дает повестку своему родственнику.

Что в таком случае говорит закон и какое наказание ждет за кумовство в военкоматах, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

"В такой ситуации близкий родственник должностного лица ТЦК, имея семейные связи, уклоняется от мобилизации, и если работник ТЦК этому способствует, это нарушение равенства граждан перед законом", — обьяснила юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк.
Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По ее словам, в случае, если действительно сын работника ТЦК (или другое лицо) подлежит призыву, а отец, злоупотребляя своим служебным положением, способствует уклонению сына от мобилизации путем невручения повестки, то такие действия являются нарушением закона.

Указанные действия могут квалифицироваться по ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Что касается установления состава уголовного правонарушения, включая форму вины (прямой умысел), то это прерогатива правоохранительных органов, а принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду.

Обратиться в суд может любое лицо, которому стало известно о факте, когда работники ТЦК умышленно не выдают родственникам повестки.

Следует написать соответствующее заявление о совершении уголовного правонарушения и подать его в Нацполицию, Государственное бюро расследований или Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как мы писали ранее, у работников ТЦК нет отдельных правил и процедур для общения с родственниками, друзьями или знакомыми. То есть, выполняя служебные обязательства, работник ТЦК не может не выдать повестку знакомому, ведь это нарушение закона и этим займется суд.

ТЦК и СП Криминал взятка повестки юрист

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