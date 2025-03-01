Бойова повістка на підприємство - чи треба доставляти в ТЦК працівника, якщо він на лікарняному

Черга з військовозобов’язаних в ТЦК. Фото: ЛОВА

Підприємство, співробітник якого отримав мобілізаційне розпорядження (бойову повістку), перебуваючи на лікарняному, не має зобов’язань щодо доправлення цього працівника до територіального центру комплектування. Це мають зробити представники Національної поліції.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Зобов’язання підприємства щодо військового обліку

Підприємства, на яких працюють військовозобов’язані громадяни, мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування.

Це, зокрема, перевірка військово-облікових документів при прийомі на роботу, ведення обліку військовозобов’язаних працівників, оповіщення цих працівників, вручення повісток від ТЦК тощо.

Підприємство не має виконувати обов’язки поліції

Разом з тим, підприємство не має виконувати ті дії, які покладені на інші структури.

Наприклад, якщо працівник, який отримав мобілізаційне розпорядження, перебуває на лікарняному — підприємство не має зобов’язань щодо доправлення його до територіального центру комплектування.

"Фірма не повинна доставляти працівників до ТЦК, це здійснює поліція", — запевнив представника одного із таких підприємств юрист Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть оштрафувати громадянина, який не прибув за повісткою через хворобу.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному після одужання, який отримав повістку, перебуваючи на лікарняному.