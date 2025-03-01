Боевая повестка на предприятии - нужно ли доставлять в ТЦК работника, если он на больничном

Очередь из военнообязанных в ТЦК. Фото: ЛОВА

Предприятие, сотрудник которого получил мобилизационное распоряжение (боевую повестку), находясь на больничном, не имеет обязательств по доставке этого работника в территориальный центр комплектования. Это должны сделать представители Национальной полиции.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Предприятия, на которых работают военнообязанные граждане, имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования.

Это, в частности, проверка военно-учетных документов при приеме на работу, ведение учета военнообязанных работников, оповещение этих работников, вручение повесток от ТЦК и тому подобное.

Предприятие не должно выполнять обязанности полиции

Вместе с тем, предприятие не должно выполнять те действия, которые возложены на другие структуры.

Например, если работник, получивший мобилизационное распоряжение, находится на больничном — предприятие не имеет обязательств по доставке его в территориальный центр комплектования.

"Фирма не должна доставлять работников в ТЦК, это осуществляет полиция", — заверил представителя одного из таких предприятий юрист Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут оштрафовать гражданина, который не прибыл по повестке из-за болезни.

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному после выздоровления, который получил повестку, находясь на больничном.