Боевая повестка на предприятии - нужно ли доставлять в ТЦК работника, если он на больничном

Работник на больничном — нужно ли доставлять его в ТЦК
Предприятие, сотрудник которого получил мобилизационное распоряжение (боевую повестку), находясь на больничном, не имеет обязательств по доставке этого работника в территориальный центр комплектования. Это должны сделать представители Национальной полиции.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Обязательства предприятия по военному учету
Предприятия, на которых работают военнообязанные граждане, имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования.
Это, в частности, проверка военно-учетных документов при приеме на работу, ведение учета военнообязанных работников, оповещение этих работников, вручение повесток от ТЦК и тому подобное.
Предприятие не должно выполнять обязанности полиции
Вместе с тем, предприятие не должно выполнять те действия, которые возложены на другие структуры.
Например, если работник, получивший мобилизационное распоряжение, находится на больничном — предприятие не имеет обязательств по доставке его в территориальный центр комплектования.
"Фирма не должна доставлять работников в ТЦК, это осуществляет полиция", — заверил представителя одного из таких предприятий юрист Владислав Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, когда могут оштрафовать гражданина, который не прибыл по повестке из-за болезни.
Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному после выздоровления, который получил повестку, находясь на больничном.
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